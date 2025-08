Daniela Lima se despede da GloboNews de forma repentina após dois anos no canal

A jornalista Daniela Lima anunciou, nesta segunda-feira (4), sua saída da GloboNews. A notícia surpreendeu colegas de redação, que foram informados do desligamento poucos minutos antes do início do programa Conexão GloboNews, que ela apresentava ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

Daniela estava na emissora desde julho de 2023, após deixar a CNN Brasil. Sua saída acontece em meio a um período de reformulações no núcleo de jornalismo político da GloboNews, poucos dias após a comentarista Eliane Cantanhêde também pedir demissão.

Em uma publicação nas redes sociais, Daniela se despediu com discrição: “Deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida e sedenta pelos próximos desafios.” Ainda não há informações sobre os próximos passos da jornalista.

Em nota oficial, a Globo comentou a saída dela e de outros profissionais:

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Catanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”