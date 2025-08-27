Defesa de Bolsonaro reage à PF: “Constrangimento desnecessário”

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu ao pedido da PF (Polícia Federal) ao STF (Supremo Tribunal Federal) para manter, em tempo integral, agentes dentro de sua casa. O requerimento feito ao ministro Alexandre de Moraes alega que a medida é necessária para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga.

À CNN, o advogado Paulo Cunha Bueno disse que o pedido deixa “a impressão de querer gerar um constrangimento desnecessário”.

De acordo com Cunha Bueno, o requerimento da PF contraria a decisão do próprio Moraes, que mais cedo autorizou o policiamento ao redor da residência de Bolsonaro.

Na decisão, o ministro diz que o monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá “evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança.”

“É uma medida constrangedora, desnecessária e contrária à decisão do ministro que preservou a inviolabilidade do domicílio, lembrando que na casa vivem o presidente Bolsonaro, a filha, a esposa e a enteada”, disse Cunha Bueno.

De acordo com o advogado, o policiamento ao redor da residência é suficiente para fazer o monitoramento.

“Não tem cabimento colocar equipe na casa dele, sendo que o objetivo pode ser alcançado com a permanência externa da equipe”, disse Cunha Bueno.

Aliados de Bolsonaro também reagiram ao pedido da PF. Afirmaram que, se o requerimento for acolhido pelo ministro Moraes, “é melhor a prisão, do que ter agentes dentro de casa.”

Em ofício assinado pelo diretor-geral, Andrei Rodrigues, a PF diz que para “garantir a efetividade da medida (manutenção da prisão domiciliar) seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24h no interior da residência, como há precedentes”.