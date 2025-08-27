Dentro da floresta, radialista faz registro da Castanharana, árvore imponente da Amazônia

O radialista Jota Cavalcante, que atua na Rádio Difusora de Sena Madureira, adentrou a floresta do rio Caeté recentemente e fez um impressionante registro de uma das árvores mais imponentes da Amazônia, conhecida em nossa região como Castanharana.

Nesse âmbito, ele deslocou-se até a comunidade Guarani, distante algumas horas do porto de Sena Madureira e captou as imagens. A árvore majestosa chama bastante atenção. “É um privilégio a gente poder registrar essa árvore”, destacou Cavalcante.

Os moradores da localidade ressaltam que a Castanharana é sempre visitada por se diferenciar das demais. A cena reforça a importância da preservação da floresta Amazônica.

Veja o vídeo: