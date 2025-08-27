27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Dentro da floresta, radialista faz registro da Castanharana, árvore imponente da Amazônia

Moradores da localidade ressaltam que a Castanharana é sempre visitada por se diferenciar das demais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O radialista Jota Cavalcante, que atua na Rádio Difusora de Sena Madureira, adentrou a floresta do rio Caeté recentemente e fez um impressionante registro de uma das árvores mais imponentes da Amazônia, conhecida em nossa região como Castanharana.

Dentro da floresta, radialista faz registro da Castanharana, árvore imponente da Amazônia. Foto: Reprodução

Nesse âmbito, ele deslocou-se até a comunidade Guarani, distante algumas horas do porto de Sena Madureira e captou as imagens. A árvore majestosa chama bastante atenção. “É um privilégio a gente poder registrar essa árvore”, destacou Cavalcante.

Os moradores da localidade ressaltam que a Castanharana é sempre visitada por se diferenciar das demais. A cena reforça a importância da preservação da floresta Amazônica.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.