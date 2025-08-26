Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública

Na manhã desta terça-feira, 26, durante o grande expediente na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Michelle Melo fez um convite especial: reunir sociedade, parlamentares e gestores da saúde em uma audiência pública para discutir de forma transparente os resultados e os desafios do Programa Opera Acre, programa que visa reduzir as filas de espera por cirugías no nosso Estado.

Segundo Michelle, é hora de dar visibilidade e respostas concretas à sociedade.

A audiência pública deverá ser agendada nos próximos dias, e a expectativa é de que seja um espaço de diálogo aberto, no qual os números e resultados do programa possam ser apresentados e discutidos de forma participativa.

Com tom firme, mas acolhedor, Michelle Melo encerrou sua fala agradecendo a todos os presentes e reforçando sua disposição em manter a saúde como prioridade no mandato.

Texto: Max Bienne Lima