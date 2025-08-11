Deputado aciona MPF para prisão de Hytalo Santos, acusado de explorar menores

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Reimont, solicitou formalmente ao Ministério Público Federal a prisão preventiva de Hytalo Santos. O objetivo é interromper eventuais ganhos financeiros e a continuidade da divulgação de conteúdos que, segundo denúncias, expõem crianças e adolescentes de forma sexualizada nas redes sociais.

A mobilização ganhou força após o youtuber Felca publicar, na última quarta-feira (6), um vídeo que repercutiu amplamente na internet, detalhando acusações contra o influenciador. Hytalo já estava no radar do Ministério Público da Paraíba desde 2024, quando surgiram queixas registradas pelo canal “Disque 100”, que recebe denúncias de violações de direitos humanos.

As investigações analisam se publicações envolvendo adolescentes, muitas vezes em danças ou abordagens de teor adulto, configuram violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os casos citados por Felca está o de Kamylla Santos, hoje com 17 anos, que, segundo ele, teria sido inserida em ambientes inapropriados para a idade desde os 12 anos. O youtuber também apontou a divulgação de imagens da jovem no pós-operatório de uma cirurgia estética, realizada ainda na adolescência.

As acusações resultaram na abertura de inquérito policial e de procedimento no Ministério Público do Trabalho. Por ordem judicial, os perfis de Kamylla nas redes sociais foram removidos. Hytalo, por sua vez, nega qualquer irregularidade e sustenta que as gravações foram autorizadas pelas responsáveis legais, afirmando ainda que as participantes são emancipadas.