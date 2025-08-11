12 de agosto de 2025
Deracre abre licitação para construção da 6ª Ponte sobre o Rio Acre, na capital

As propostas poderão ser enviadas até as 10h (horário de Brasília) do dia 9 de outubro de 2025

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre abriu, nesta segunda-feira (11), o processo licitatório para contratar a empresa que será responsável pelo projeto executivo de engenharia e pela execução da 6ª Ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco. A obra integra o lote 3 do Arco Metropolitano da capital e tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, reduzir o tráfego de veículos pesados nas áreas centrais.

A obra integra o lote 3 do Arco Metropolitano da capital/ Foto: Ilustrativa

De acordo com a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, o governador Gladson Cameli tem priorizado a iniciativa.

“A 6ª Ponte é fundamental para desafogar o trânsito e beneficiar toda a população, garantindo mais qualidade e agilidade na circulação de veículos”, destacou.

O edital da licitação pública internacional nº 02/2025 está disponível nos sites oficiais www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br. As propostas poderão ser enviadas até as 10h (horário de Brasília) do dia 9 de outubro de 2025, quando terá início a disputa eletrônica de preços, conduzida pelo portal ComprasNet.

O projeto conta com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), instituição regional formada por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. O banco financia obras que promovem integração e desenvolvimento entre os países membros, por meio de crédito e recursos não reembolsáveis.

 

