Deracre inicia imprimação do segundo trecho do Ramal dos Paulistas

O primeiro trecho, de 5,6 quilômetros, já teve mais de 50% da drenagem concluída e 90% da terraplanagem finalizada

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta quinta-feria, 21, com a implantação da pavimentação do Ramal dos Paulistas, na zona rural de Porto Acre. O segundo trecho da obra, com 5,02 quilômetros, avançou para a fase de imprimação, preparando a estrada para receber o asfalto.

Segundo trecho do Ramal dos Paulistas recebe imprimação em obra do Deracre. Foto: Ascom/Deracre

O primeiro trecho, de 5,6 quilômetros, já teve mais de 50% da drenagem concluída e 90% da terraplanagem finalizada. No total, a estrada vicinal terá 11 quilômetros pavimentados.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a obra fortalece a produção local e garante segurança para as famílias. “O Ramal dos Paulistas é prioridade do governo, porque melhora o escoamento da produção e a mobilidade no campo”, afirmou.

O serviço é executado pelo consórcio AG GT & Emot, com investimento de R$ 14 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do governo do Estado.

