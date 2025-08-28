28/08/2025
Detentos tentam entrar em presídio com tabletes de maconha, balança, fones e celulares

Uma ação rápida dos Policiais Penais, na manhã desta quinta-feira (28), impediu que diversos materiais ilícitos fossem levados para dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Policiais flagram detentos com drogas, celulares e outros ilícitos em presídio de Rio Branco/Foto: Reprodução

De acordo com informações da corporação, durante o monitoramento de rotina, agentes perceberam movimentação suspeita de presos que realizavam trabalho externo nas imediações da unidade. Ao serem abordados, os detentos foram flagrados com uma grande quantidade de objetos escondidos em uma área de mata próxima.

O material foi recolhido e os presos conduzidos para os procedimentos legais/Foto: Reprodução

Entre os itens apreendidos estavam 26 tabletes de substância semelhante à maconha, 13 pacotes de tabaco, 16 isqueiros, duas balanças de precisão, nove fones de ouvido, oito carregadores e quatro aparelhos celulares.

O material foi recolhido e os presos conduzidos para os procedimentos legais. Segundo a direção do presídio, os detentos responderão por mais essa infração, além das penas que já cumprem.

