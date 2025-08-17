DETRAN leva conscientização sobre segurança viária ao 26º Festival do Açaí em Feijó

Durante o 26º Festival do Açaí, em Feijó, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), em parceria com o Governo do Estado, está desenvolvendo ações de conscientização voltadas para a educação no trânsito. A iniciativa busca sensibilizar motoristas e pedestres sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, além de reforçar a importância de atitudes seguras no dia a dia.

De acordo com Elenise Vale, representante da equipe de Educação de Trânsito do Detran, o estande montado na entrada do evento tem recebido centenas de visitantes, que participam de atividades educativas e recebem orientações práticas. Entre as principais dicas repassadas estão evitar o uso do celular enquanto dirige e não consumir bebidas alcoólicas antes de assumir o volante.

“Estamos reforçando a mensagem da Lei Seca e da Defesa da Vida. Aqui no festival, as pessoas também podem participar de uma simulação que reproduz os efeitos da embriaguez ao volante. Com o auxílio de óculos especiais, elas vivenciam a sensação de quem dirige sob efeito do álcool, entendendo na prática o perigo dessa combinação”, explicou Elenise.

Além das atividades educativas dentro do espaço do festival, o Detran atua com fiscalização no entorno do evento. Segundo Elenise, cerca de 25 servidores das equipes de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram mobilizados para Feijó, somando esforços entre a área de educação e a de fiscalização de trânsito.

“O objetivo maior é preservar vidas. Levamos sempre a mensagem de que álcool e direção não combinam. É fundamental ter o chamado ‘amigo da rodada’, aquele que garante a segurança de todos ao voltar para casa. Afinal, o trânsito precisa ser espaço de responsabilidade e cuidado coletivo”, reforçou.

Com ações interativas e a presença ativa dos agentes, o Detran busca contribuir para que o Festival do Açaí seja não apenas um momento de celebração cultural e econômica, mas também de valorização da vida e da segurança nas estradas.

Veja os registros da ação: