Detran publica editais com prazo para entrega de CNHs cassadas e retirada de veículos apreendidos

Condutores que tiveram o direito de dirigir cassados são convocados a entregar a CNH no prazo de 48 horas

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta sexta-feira (15), dois editais no Diário Oficial do Estado (DOE) que afetam motoristas e proprietários de veículos no estado. As notificações tratam da cassação de carteiras de habilitação e da possibilidade de leilão de veículos removidos.

Os donos têm 10 dias para quitar débitos como IPVA, multas, licenciamento e seguro, além de retirar os automóveis do pátio/ Foto: Reprodução

No primeiro edital, 15 condutores que tiveram o direito de dirigir cassado e não foram localizados por correspondência postal são convocados a entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no prazo de 48 horas.

A entrega deve ser feita na sede da Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, na Avenida Dias Martins, nº 894, em Rio Branco. Se o prazo não for cumprido, o registro será bloqueado no RENACH, impossibilitando qualquer movimentação com o documento.

Já o segundo edital lista proprietários de veículos que se encontram removidos e sob a guarda da empresa WR Leilões. Os donos têm 10 dias para quitar débitos como IPVA, multas, licenciamento e seguro, além de retirar os automóveis do depósito localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Se o prazo não for cumprido, os veículos serão leiloados, conforme prevê a legislação. A medida visa liberar o pátio e garantir a destinação adequada dos bens apreendidos.

Detran editais

