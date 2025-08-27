Dia do Psicólogo: egressa e professora da Uninorte conquistam espaço na Neuropsicologia e inspiram novas gerações

O dia 27 de agosto marca a celebração do Dia do Psicólogo, data dedicada a reconhecer a importância desses profissionais na promoção da saúde mental e no cuidado humano. Em 2025, a trajetória de uma egressa e de uma professora do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, se destaca: D’artagnielly Rocha e Aphrica Sotero, que conquistaram, por meio de dedicação e superação, espaços de relevância na área da Neuropsicologia.

Uma história marcada pela superação

Primeiro lugar no concurso público da Prefeitura de Rio Branco para o cargo de neuropsicóloga, D’artagnielly Rocha trilhou uma jornada marcada por desafios pessoais. A escolha pela Psicologia foi motivada por uma vivência pessoal: acompanhar de perto o tratamento do irmão com deficiência intelectual grave.

“Desde cedo estive presente em seus processos de terapia, muitas vezes ao lado do meu pai. Essa experiência despertou em mim o desejo de atuar em uma área em que pudesse ajudar as pessoas a se encontrarem, se entenderem e se fortalecerem diante de suas próprias histórias”, conta.

A jovem enfrentou perdas dolorosas durante a graduação, como a de sua mãe ainda na infância e, no quinto período, também o pai. Apesar das dificuldades, ela transformou a dor em força. “A graduação foi uma experiência valiosa, que me trouxe amadurecimento pessoal e profissional”, relata.

Após concluir o curso na Uninorte, D’artagnielly buscou especializações em Avaliação Psicológica e Neuropsicologia, consolidando seu interesse pela área. Para ela, a conquista recente vai além do aspecto profissional: “Significa transformar uma caminhada de esforço, superação e dedicação em contribuição efetiva para a sociedade. A Neuropsicologia é uma missão: unir ciência, sensibilidade e cuidado humano para apoiar, orientar e transformar vidas”.

Da sala de aula ao serviço público

Outra trajetória inspiradora é a da professora Aphrica Sotero, que hoje integra o corpo docente da Uninorte, ministrando disciplinas como Avaliação Psicológica, Testes Psicométricos e Projetivos. Ela também foi aprovada recentemente em segundo lugar no concurso público Prefeitura de Rio Branco para atuar como Neuropsicóloga.

Sua caminhada começou com um desafio: só conseguiu ingressar na graduação em Psicologia graças a uma bolsa do Programa Universidade Para Todos (Prouni), após abrir mão de uma vaga em Medicina Veterinária. Durante a formação, o contato com professores e disciplinas exigentes despertou seu interesse pela área de avaliação psicológica e, posteriormente, pela área.

“No oitavo período tive meu primeiro contato mais profundo com a Neuropsicologia e me apaixonei ainda mais. A prática desde a graduação, aplicando testes e compreendendo os instrumentos, foi essencial para minha formação”, recorda.

Depois da graduação, Aphrica ingressou na pós-graduação em Neuropsicologia, também na Uninorte, o que abriu portas para estágios, atuação clínica e congressos. Hoje, ela celebra poder unir a prática profissional à docência. “Retornar à Uninorte como professora é muito especial. Compartilhar com os alunos a paixão que descobri durante minha formação me motiva todos os dias”, afirma.

Valorização e legado

As histórias de D’artagnielly e Aphrica refletem não apenas conquistas individuais, mas também o papel essencial do Centro Universitário Uninorte na formação de psicólogos no Acre. A instituição tem se consolidado como referência acadêmica na área, oferecendo suporte para que estudantes transformem desafios em realizações e se tornem profissionais preparados para atuar de forma ética e humanizada.

Neste Dia do Psicólogo, a trajetória dessas duas profissionais reforça a importância da Psicologia como ciência e como prática essencial para o cuidado humano — seja nos consultórios, nas salas de aula ou no serviço público.