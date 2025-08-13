Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade

A atriz e tiktoker Meghan Reinertsen compartilhou com seus seguidores uma situação inusitada que levou ao cancelamento de um voo nos Estados Unidos. Segundo ela, uma diarreia severa fez com que a aeronave precisasse ser desinfetada por uma equipe especializada, impedindo a viagem seguinte.

Relato viral

A bordo de um voo entre Lisboa e Newark, a atriz sentiu uma forte perturbação no estômago. A situação se agravou no voo de conexão para Indianápolis, quando ela precisou se trancar no banheiro por mais de duas horas, onde teve diarreia e vômito.

Ao desembarcar, uma comissária de bordo informou a Meghan que o próximo voo da aeronave havia sido cancelado por “insalubridade”, devido à sua condição de saúde. A atriz relata ter ficado surpresa com a informação, mas confirmou que uma equipe de materiais perigosos foi acionada para higienizar o local.

A história não terminou no aeroporto. Meghan contou que, ao chegar ao seu hotel, adormeceu e, horas depois, acordou com outro episódio constrangedor: “Eu simplesmente defequei na cama do hotel”. O vídeo viralizou, alcançando mais de 20 milhões de visualizações no TikTok.

Fonte: TikTok de Meghan Reinertsen, Metrópoles

Redigido por Contilnet.