Diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, recebe honraria em celebração aos 50 anos do TRE/AC

Um ato solene em comemoração aos 50 anos de instalação do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) aconteceu nesta sexta-feira, 1º de agosto. Durante a cerimônia, 31 autoridades e personalidades foram homenageadas com uma Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral do Acre.

De acordo com o presidente do TRE/AC, desembargador Júnior Alberto, este ato reafirma um pacto coletivo com os valores democráticos que regem a República. “A cada homenageado, nosso sincero reconhecimento e agradecimento, esta honraria é reflexo do respeito e da admiração da sociedade acreana pelos que fazem a nossa democracia”, declarou em seu pronunciamento oficial.

O diretor-superintendente do Sebrae e vice-presidente da Fecomércio, Marcos Lameira, foi um dos agraciados com a honraria, um reconhecimento às relevantes contribuições para o fortalecimento da democracia e apoio institucional à Justiça Eleitoral.

“Essa honraria simboliza o reconhecimento de que a democracia se fortalece também por meio da atuação ética, responsável e cidadã das instituições. A Justiça Eleitoral tem sido uma parceira essencial na promoção da inclusão social, da educação cívica e na ampliação do acesso aos direitos políticos. Neste marco de 50 anos, parabenizamos o TRE pela sua trajetória e reafirmamos nosso compromisso com um Acre cada vez mais democrático, justo e sustentável”, destacou Lameira.

O evento marcou meio século de atuação da Justiça Eleitoral no estado, reafirmando seu compromisso com a democracia, a legalidade e o fortalecimento das instituições.