13 de agosto de 2025
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

O empresário Sidney Oliveira, preso em operação do mpsp, é casado com uma tailandesa em cerimônia budista

Preso nesta terça-feira (12/8) por suposto envolvimento em um esquema de corrupção, o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, se casou em abril de 2024, em uma cerimônia tradicional budista em Bangkok, na Tailândia. A noiva, a tailandesa Sai Ponjan, com quem ele já estava junto havia oito anos, e o filho do casal participaram da festa, que também contou com a presença do ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira Dunga.

Prisão e polêmica

A prisão de Sidney Oliveira ocorreu no âmbito da Operação Ícaro, por suspeita de pagamento de propina a um auditor fiscal para obter vantagens em créditos tributários de ICMS. O empresário foi detido junto com outras cinco pessoas, incluindo o diretor da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, e o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, que teria recebido cerca de R$ 1 bilhão em propina.

A nova operação pode colocar em risco um acordo de não persecução penal de R$ 31,9 milhões que Oliveira havia assinado e que foi homologado duas semanas antes de sua prisão. O acordo se referia a uma confissão de fraude fiscal em outra investigação, a Operação Monte Cristo.

Fonte: Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Metrópoles

Redigido por Contilnet.

