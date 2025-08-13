Durante abordagem, PM apreende 650 maços de cigarros contrabandeados no interior do Acre

Durante patrulhamento no Ramal Novo Horizonte, próximo ao km 01, a Polícia Militar de Vila Campinas interceptou, nesta semana, um carregamento de cigarros contrabandeados. A ação fez parte de abordagens de rotina a veículos que transitavam pela via.

Segundo informações da corporação, os militares pararam para fiscalização um Chevrolet Classic vermelho, placas M*-**2, conduzido por G.S.C., de 31 anos. Na vistoria, foram encontradas 26 caixas de cigarros, cada uma com 25 maços, totalizando 650 maços.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para as medidas cabíveis. Além da carga ilícita, foram apreendidos três celulares — dois da marca Motorola, em funcionamento, e um Xiaomi, sem uso —, uma máquina de cartão, R$ 102 em dinheiro e uma mochila com pastas e documentos que, conforme o suspeito, pertenciam ao seu açougue em Rio Branco. De acordo com a PM, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado do homem, visando à segurança dele e dos policiais.

A corporação ressaltou que, após a revitalização da estrada, o Ramal Novo Horizonte passou a ser um importante corredor para o escoamento da produção local, mas também vem sendo utilizado para atividades ilícitas, como tráfico de drogas, contrabando e roubos. A Polícia Militar informou que seguirá intensificando a fiscalização para garantir a segurança da comunidade.