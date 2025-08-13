13 de agosto de 2025
Durante abordagem, PM apreende 650 maços de cigarros contrabandeados no interior do Acre

Abordagem aconteceu durante patrulhamento de rotina no Ramal Novo Horizonte

Durante patrulhamento no Ramal Novo Horizonte, próximo ao km 01, a Polícia Militar de Vila Campinas interceptou, nesta semana, um carregamento de cigarros contrabandeados. A ação fez parte de abordagens de rotina a veículos que transitavam pela via.

Segundo informações da corporação, os militares pararam para fiscalização um Chevrolet Classic vermelho, placas M*-**2, conduzido por G.S.C., de 31 anos. Na vistoria, foram encontradas 26 caixas de cigarros, cada uma com 25 maços, totalizando 650 maços.

Abordagem aconteceu durante patrulhamento de rotina no Ramal Novo Horizonte/Foto: Cedida

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para as medidas cabíveis. Além da carga ilícita, foram apreendidos três celulares — dois da marca Motorola, em funcionamento, e um Xiaomi, sem uso —, uma máquina de cartão, R$ 102 em dinheiro e uma mochila com pastas e documentos que, conforme o suspeito, pertenciam ao seu açougue em Rio Branco. De acordo com a PM, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado do homem, visando à segurança dele e dos policiais.

Na vistoria, foram encontradas 26 caixas de cigarros, cada uma com 25 maços, totalizando 650 maços / Foto: Reprodução

A corporação ressaltou que, após a revitalização da estrada, o Ramal Novo Horizonte passou a ser um importante corredor para o escoamento da produção local, mas também vem sendo utilizado para atividades ilícitas, como tráfico de drogas, contrabando e roubos. A Polícia Militar informou que seguirá intensificando a fiscalização para garantir a segurança da comunidade.

PUBLICIDADE
