Educação que transforma: 129 monitorados recebem certificados do Encceja no Acre; ASSISTA

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizou nesta terça-feira (26), no Museu dos Povos da Floresta, em Rio Branco, a certificação de 129 pessoas em situação de monitoração eletrônica, aprovadas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL 2024). A prova foi aplicada em todo o Brasil nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, dentro dos estabelecimentos prisionais.

No estado, o exame alcançou 690 aprovações, contemplando tanto os monitorados eletronicamente quanto os custodiados em regime fechado, que receberam seus certificados nas unidades prisionais onde cumprem pena. A iniciativa promove oportunidades de educação e ressocialização às pessoas privadas de liberdade.

De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Básica e Profissional do Iapen, a certificação representa mais que um diploma: é a chance de recomeçar. “Nós temos um percentual muito alto de pessoas com baixo nível de escolaridade. O Encceja vem justamente para comprovar saberes adquiridos ao longo da vida, permitindo que eles possam ingressar em outras etapas de ensino ou comprovar escolaridade para conseguir emprego. É um passo importante na preparação para o retorno à sociedade”, destacou.

A parceria entre o Iapen e a Secretaria de Estado de Educação foi fundamental para alcançar o resultado. O chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Jesse Dantas, ressaltou o apoio pedagógico oferecido aos participantes. “A Secretaria de Educação é responsável pela oferta de ensino formal dentro dos ambientes de privação de liberdade. Além das aulas, oferecemos materiais impressos, videoaulas e todo o suporte necessário para que o aluno consiga concluir a educação básica. Acreditamos que a educação transforma vidas. Concluir o ensino fundamental ou médio abre novas portas, seja no mercado de trabalho ou na continuidade dos estudos”, afirmou.

O ato de entrega dos certificados simboliza não apenas a valorização da educação, mas também a esperança de novas oportunidades para quem busca reconstruir a vida fora do sistema penitenciário.