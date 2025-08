Em manifestação contra Lula e Moraes, vendedor do RJ aposta em boas vendas em Rio Branco

O carioca Vilmar, que esteve recentemente em Porto Velho (RO) para a Marcha para Jesus, é o primeiro vendedor a montar sua barraca em frente ao Palácio Rio Branco na manhã deste domingo (3), onde ocorre a manifestação contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Ele veio direto da capital rondoniense para tentar lucrar com a mobilização da direita no Acre.

Com uma pequena estrutura improvisada, Vilmar oferece bandeiras do Brasil e de Israel, além de faixas com frases como “Fora Lula”, “Fora Alexandre de Moraes”, “Fora Xandão” e “Contra a Censura”.

“Espero vender bastante hoje. Sempre que tem manifestação da direita, eu tô presente”, disse ele, confiante com o fluxo de pessoas que deve aumentar ao longo do dia.

Por enquanto, Vilmar é o único comerciante no local, mas a expectativa é de que mais vendedores e manifestantes cheguem com o passar das horas. Estão previstas, ainda, as presenças de figuras políticas locais como o senador Marcio Bittar, o prefeito Tião Bocalom e o ex-deputado Coronel Ulysses.

O protesto faz parte de uma mobilização nacional convocada por lideranças da oposição, como o pastor Silas Malafaia, o deputado Nicolas Ferreira e membros da família Bolsonaro, com críticas ao STF e à condução do governo Lula.

