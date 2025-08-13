Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Enquanto seu nome é destaque na internet por causa do vídeo de denúncia contra Hytalo Santos, o youtuber Felca se envolveu em uma nova polêmica. A coluna Fábia Oliveira descobriu que ele se tornou réu em um processo movido por um casal por exibir um vídeo particular em uma live. A influencer Cela Lopes também é ré no caso.

Detalhes da ação judicial

O casal Walisson Rodrigues e Karolayne Dias acusa Felca e Cela Lopes de exibirem, sem autorização, um vídeo do chá revelação do filho deles, em uma live intitulada “o chá de revelação de pobre”. Segundo os autores da ação, os youtubers não só reproduziram o material, mas também fizeram comentários ofensivos e de zombaria sobre o evento, chamando a família de “pobre” e “fubanga”.

Os autores pedem uma indenização de R$ 151,8 mil por danos morais e a remoção imediata dos conteúdos envolvendo a imagem deles de todas as redes sociais. A dupla alegou que os comentários desencadearam memes e mensagens vexatórias, causando grande abalo emocional. O pedido para que o Ministério Público iniciasse uma investigação criminal por calúnia e difamação, no entanto, foi indeferido pela Justiça.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira, Metrópoles

Redigido por Contilnet.