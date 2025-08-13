13 de agosto de 2025
Universo POP
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta

Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Felca e Cela Lopes foram processados por um casal que os acusa de exibir vídeo íntimo e fazer comentários ofensivos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Enquanto seu nome é destaque na internet por causa do vídeo de denúncia contra Hytalo Santos, o youtuber Felca se envolveu em uma nova polêmica. A coluna Fábia Oliveira descobriu que ele se tornou réu em um processo movido por um casal por exibir um vídeo particular em uma live. A influencer Cela Lopes também é ré no caso.

Reprodução/Instagram

Detalhes da ação judicial

O casal Walisson Rodrigues e Karolayne Dias acusa Felca e Cela Lopes de exibirem, sem autorização, um vídeo do chá revelação do filho deles, em uma live intitulada “o chá de revelação de pobre”. Segundo os autores da ação, os youtubers não só reproduziram o material, mas também fizeram comentários ofensivos e de zombaria sobre o evento, chamando a família de “pobre” e “fubanga”.

Os autores pedem uma indenização de R$ 151,8 mil por danos morais e a remoção imediata dos conteúdos envolvendo a imagem deles de todas as redes sociais. A dupla alegou que os comentários desencadearam memes e mensagens vexatórias, causando grande abalo emocional. O pedido para que o Ministério Público iniciasse uma investigação criminal por calúnia e difamação, no entanto, foi indeferido pela Justiça.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira, Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.