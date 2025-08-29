Em nota, Governo do Acre afirma apoio a atleta de taekwondo em competição no Peru

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), publicou nesta sexta-feira (29) uma nota de esclarecimento sobre o apoio ao atleta Bryan Adrian de Araújo Azevedo. A medida vem após notícias veiculadas na imprensa local dando conta de que o atleta não participaria de um campeonato de taekwondo no Peru, em setembro.

Segundo a Seel, Bryan Azevedo e seu treinador, Mestre Levy Azevedo, têm recebido suporte do governo para participação em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Entre janeiro e agosto de 2025, foram investidos R$ 55.737,83 em passagens para competições como o Grand Slam no Rio de Janeiro, o Campeonato Pan-Americano no México e o Rio Open G2 Internacional 2025, também na capital fluminense.

Para o campeonato no Peru, o Estado já garantiu as passagens de Bryan e do treinador, com embarque previsto para 1º de setembro e retorno em 9 de setembro, totalizando R$ 16.506,20 em investimento.

O secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, destacou que o apoio governamental é fundamental para que atletas e paratletas acreanos possam competir em alto nível, representando o estado em diferentes países

Nota de esclarecimento sobre apoio do Estado ao atleta Bryan Adrian de Araújo Azevedo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), informa que o apoio aos atletas acreanos, sejam de alto rendimento ou não, tem sido prioridade na atual gestão, por isso causa estranheza notícias veiculadas na imprensa local dando conta de que o atleta Bryan Adrian de Araújo Azevedo não iria participar de um campeonato de taekwondo no Peru.

O atleta, assim como seu treinador, Mestre Levy Azevedo, tem contado com o apoio do governo do Acre para participação em vários campeonatos nacionais e internacionais, incluindo o campeonato a ser realizado no Peru em setembro.

No período de janeiro a agosto de 2025, o governo do Acre, por meio da Seel, investiu R$ 55.737,83 com passagens para que Bryan Azevedo e seu treinador participassem de etapas nacionais e seletivas para a seleção Brasil do Grand Slam, no Rio de Janeiro, Campeonato Pan-Americano, no México, e do Rio Open G2 Internacional 2025, também no Rio de Janeiro.

No caso do campeonato no Peru, o Estado já comprou as passagens de Bryan e do seu Mestre, com embarque no dia primeiro de setembro e retorno no dia 9 do mesmo mês, um investimento total de R$ 16.506,20.

O apoio governamental ao esporte tem sido fundamental para que atletas e paratletas acreanos possam competir em alto nível, levando a bandeira do estado para diferentes países. Além do investimento em infraestrutura e programas de incentivo, o governo tem fortalecido parcerias com o setor privado para garantir que talentos como Bryan tenham as condições necessárias para representar o Acre com excelência.

Ney Amorim

Secretário de Estado de Esporte e Lazer