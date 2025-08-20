20/08/2025
Universo POP
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’

Em operação, polícia prende condenados por estupro no Acre; penas chegam a 30 anos

Após procedimentos legais, acusados foram encaminhados ao presídio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Dois homens condenados pelo crime de estupro de vulnerável foram presos em uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC), realizada na última terça-feira (19). A operação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV).

De acordo com a Justiça, os acusados — identificados pelas iniciais I.C.A. e E.L.S. — já possuíam sentença definitiva. I.C.A. recebeu pena de 18 anos de reclusão, enquanto E.L.S. deverá cumprir 12 anos de prisão, ambos enquadrados no artigo 217-A do Código Penal.

Ação firme da PCAC combate crimes sexuais e cumpre dois mandados de prisão. Foto: cedida

A delegada responsável pelo caso, Carla Fabíola Coutinho, ressaltou que o trabalho da polícia busca dar efetividade às decisões judiciais e proteger a dignidade de crianças e adolescentes.

“Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, afirmou.

Operação da DECAV reforça a proteção à infância com a captura de dois estupradores condenados. Foto: cedida

Depois dos trâmites legais na delegacia, os dois foram transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.