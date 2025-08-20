Em operação, polícia prende condenados por estupro no Acre; penas chegam a 30 anos

Dois homens condenados pelo crime de estupro de vulnerável foram presos em uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC), realizada na última terça-feira (19). A operação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV).

De acordo com a Justiça, os acusados — identificados pelas iniciais I.C.A. e E.L.S. — já possuíam sentença definitiva. I.C.A. recebeu pena de 18 anos de reclusão, enquanto E.L.S. deverá cumprir 12 anos de prisão, ambos enquadrados no artigo 217-A do Código Penal.

A delegada responsável pelo caso, Carla Fabíola Coutinho, ressaltou que o trabalho da polícia busca dar efetividade às decisões judiciais e proteger a dignidade de crianças e adolescentes.

“Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, afirmou.

Depois dos trâmites legais na delegacia, os dois foram transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.