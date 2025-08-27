Em protesto, servidoras pedem justiça por colega morta a golpes de tábua em Rio Branco; VÍDEO

Servidores da Emater-AC promovem na manhã desta quarta-feira (27), um ato público contra o feminicídio em frente à instituição, em Rio Branco. A manifestação foi organizada em homenagem à colega de trabalho Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, brutalmente assassinada na noite de terça-feira (26).

O movimento estava marcado para iniciar às 11h, com a presença de amigos, familiares e colegas de Ivanilde, que pedem justiça e políticas mais eficazes de proteção às mulheres.

VEJA MAIS: Mulher morta a golpes de tábua era servidora da Cageacre; secretário lamenta: ‘Mulher trabalhadora’

Em nota, os servidores ressaltaram que o ato também é um apelo para que a sociedade e as autoridades intensifiquem o combate à violência de gênero, que continua fazendo vítimas diariamente.

“ Todos os amigos de Ivanilde contam com a imprensa local para ampliar o olhar sobre este mal que infelizmente continua nos dias atuais e para que as autoridades continuem a trabalhar de todas as formas para frear esta violência”, diz o texto de convocação do ato.

Nota de pesar

O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, também se manifestou por meio de uma nota de pesar. Ele classificou a morte da servidora como um “ato covarde e inaceitável” e destacou que a tragédia evidencia a face mais cruel da violência contra a mulher.

“Perdemos Ivanilde para a face mais cruel da violência: o feminicídio. Não podemos aceitar que mais mulheres sejam vítimas dessa barbárie que destrói famílias e fere toda a sociedade”, disse o secretário, reforçando ainda o compromisso do governo em apoiar a luta pelo fim da violência de gênero.

Ivanilde foi morta a golpes de uma tábua de cortar carne dentro da própria casa, no bairro Belo Jardim 1. O principal suspeito é o companheiro dela, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime e ainda está sendo procurado pela polícia.