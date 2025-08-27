Mulher morta a golpes de tábua era servidora da Cageacre; secretário lamenta: ‘Mulher trabalhadora’

O assassinato de Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, ocorrido na noite desta terça-feira (26), em Rio Branco, gerou repercussão e manifestações de pesar. A servidora da Cageacre foi morta dentro da própria residência, no bairro Belo Jardim 1, vítima de feminicídio. O principal suspeito é o companheiro da vítima, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime.

O Secretário de Estado da Agricultura, José Luis Tchê, divulgou uma nota lamentando a morte da servidora e prestando solidariedade à família. “É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte trágica da servidora da Cageacre, Ivanilde Souza da Silva. Mulher trabalhadora, cheia de vida, vítima de um ato covarde e inaceitável”, declarou.

ENTENDA: Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco

Na mensagem, o secretário destacou a gravidade do feminicídio e defendeu o fim da violência contra a mulher. “Perdemos Ivanilde para a face mais cruel da violência: o feminicídio. Não podemos aceitar que mais mulheres sejam vítimas dessa barbárie que destrói famílias e fere toda a sociedade”, afirmou.

VEJA MAIS: Vaza imagem de mulher que teve cabeça esmagada com tábua de cortar carne em Rio Branco

Tchê reafirmou ainda o compromisso no enfrentamento ao problema. “Reafirmamos nosso compromisso na luta pelo fim da violência contra a mulher. Que a justiça seja feita com o rigor que a lei exige, e que a lembrança de Ivanilde nos fortaleça para seguir firmes nessa batalha, por ela e por todas”, acrescentou.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).