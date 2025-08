Em Sena Madureira, caminhada será promovida em alusão aos 19 anos da lei Maria da Penha

A Secretaria Municipal da Mulher de Sena Madureira, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Purus, estará realizando nesta quinta-feira (7) uma caminhada pelas Ruas de Sena Madureira em alusão aos 19 anos de existência da lei Maria da Penha, criada com a meta principal de proteger as Mulheres dos mais variados tipos de violência.

A concentração inicial se dará no pátio da Igreja católica Nossa Senhora da Conceição. De lá, os participantes sairão com destino à praça 25 de setembro, região central da cidade.

“A lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 visando proteger as Mulheres contra a violência física, sexual, psicológica, dentre outras. Veio para inibir e servir de exemplo para outros homens não vir a praticar a violência contra a Mulher. Sabemos que a luta é grande, mas se estivermos unidas em favor dessa lei, a realidade vai mudar. Nesse sentido, convidamos a nossa comunidade a participar conosco desse momento importante”, comentou a professora Nilda Gadelha, secretária da Mulher em Sena Madureira.

A caminhada terá outros parceiros, dentre eles o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e poder judiciário. Em âmbito estadual, uma das principais mobilizações da atualidade diz respeito ao combate ao feminicídio.