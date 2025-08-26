26/08/2025
Em Sena Madureira, Deracre conclui etapas estruturais na obra da Casa do Produtor e avança para cobertura

Para oferecer um espaço adequado para acolher trabalhadores rurais que se deslocam até a cidade, governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta terça-feira, 26, com a construção da Casa do Produtor em Sena Madureira, obra que vai beneficiar diretamente agricultores da região do Rio Caeté e comunidades vizinhas.

A estrutura também irá funcionar como ponto de apoio para o armazenamento e transbordo da produção agrícola, facilitando a comercialização dos produtos no centro urbano.

Obra da Casa do Produtor em Sena Madureira avança e se prepara para receber cobertura. Foto: Felipe Costa/Deracre

A presidente do órgão, Sula Ximenes, destaca a relevância do projeto. “A obra vai atender mais de mil moradores da zona rural, garantindo conforto e estrutura para quem vive da produção agrícola. É uma iniciativa importante para valorizar o trabalho do produtor e fortalecer o escoamento da produção local”, afirma.

As equipes já concluíram a fase de contrapiso, instalações hidrossanitárias, infraestrutura e superestrutura, deixando a obra pronta para receber a cobertura. O projeto contempla uma estrutura completa, com dormitórios masculino e feminino, recepção, área de convivência, copa, depósito e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcD).

Etapas estruturais já concluídas preparam o espaço para receber a cobertura. Foto: Felipe Costa/Deracre

A iniciativa é fruto de parceria entre o governo do Estado e o governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A construção da Casa do Produtor reafirma o compromisso do Estado com o fortalecimento da agricultura familiar e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais do Acre.

