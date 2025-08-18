18/08/2025
Em Sena Madureira, homem é preso após invadir casa e ameaçar moradores com arma de pressão

Ocorrência mobilizou a comunidade de Sena Madureira na noite de sábado (16)

Na noite do último sábado (16), por volta das 20 horas, um indivíduo forçou a entrada em uma casa na comunidade Boca do Caeté, em Sena Madureira. Durante a invasão, ele se apossou de uma espingarda de pressão que estava no local e começou a ameaçar os moradores, causando pânico.

Ocorrência mobilizou a comunidade de Sena Madureira na noite de sábado (16)/Foto: Cedida

Conforme a PM, um dos moradores conseguiu fugir e acionou os militares. Rapidamente a equipe fez o deslocamento e conseguiu controlar a situação.

Utilizando toda a técnica necessária, os PMs detiveram o infrator, sem que houvesse vítimas feridas. Ele foi conduzido para a Unidade de segurança pública para os devidos procedimentos. A arma foi apreendida.

