Em Sena Madureira, homem é preso após invadir casa e ameaçar moradores com arma de pressão

Na noite do último sábado (16), por volta das 20 horas, um indivíduo forçou a entrada em uma casa na comunidade Boca do Caeté, em Sena Madureira. Durante a invasão, ele se apossou de uma espingarda de pressão que estava no local e começou a ameaçar os moradores, causando pânico.

Conforme a PM, um dos moradores conseguiu fugir e acionou os militares. Rapidamente a equipe fez o deslocamento e conseguiu controlar a situação.

Utilizando toda a técnica necessária, os PMs detiveram o infrator, sem que houvesse vítimas feridas. Ele foi conduzido para a Unidade de segurança pública para os devidos procedimentos. A arma foi apreendida.