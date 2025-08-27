27/08/2025
Em Sena Madureira, mais de 5 mil títulos eleitorais estão cancelados

Levantamento foi divulgado recentemente pelo Fórum Eleitoral da 3ª zona

Um levantamento divulgado recentemente pelo Fórum Eleitoral da 3ª zona revelou que 5.105 moradores estão com seus títulos eleitorais cancelados em Sena Madureira. Isso ocorreu porque eles deixaram de comparecer às urnas em três eleições consecutivas e não justificaram a ausência.

Em Sena Madureira, mais de 5 mil títulos eleitorais estão cancelados. Foto: Reprodução

O número é considerado expressivo. “Cada turno é considerado uma eleição, então, se o morador deixou de votar no primeiro e no segundo turno e na eleição seguinte também não compareceu já conta três eleições. Contudo, estamos de portas abertas para receber os eleitores e fazer a regularização”, observou Rafael Rarisson, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

Para ficar regular com a Justiça Eleitoral, basta comparecer ao Fórum Eleitoral com documento de identificação oficial e pagar a multa de 3,51 reais por cada turno ausente. “É rápido e simples”, Acrescentou Rafael.

Com o título cancelado, o morador fica impedido de realizar várias coisas, como por exemplo: Não poderá obter passaporte nem carteira de identidade. Também fica impedido de se inscrever em prova ou concurso para cargo ou função pública, ou ainda, tomar posse. A renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo também fica proibida enquanto o título de eleitor estiver irregular.

Atualmente, conforme dados do TRE, Sena Madureira tem 29.814 eleitores aptos a votar, mas esse quantitativo pode ser elevado caso haja a regularização dos títulos pendentes.

