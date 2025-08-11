12 de agosto de 2025
Em vídeo, influenciadora compara gírias do Acre e de Portugal durante viagem à Europa

Influenciadora e marido divertem seguidores com comparações de expressões

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio e seu marido Ricardo Muller arrancaram risadas dos seguidores ao publicar, nas redes sociais, um vídeo criativo durante a viagem que estão fazendo pela Europa. Em uma das paradas, o casal decidiu comparar expressões populares usadas no Acre com gírias típicas de Portugal.

Influenciadora Iasmyne Sampaio compara gírias do Acre e de Portugal durante viagem à Europa/Foto: Redes Sociais

No registro, Iasmyne e Ricardo revezam as falas, mostrando como frases comuns para os acreanos ganham versões curiosas no português europeu. Por exemplo, o famoso “Tô só o pôr da rabiola” — expressão usada no Acre para indicar cansaço extremo — é equivalente a “Tô todo partilho” em Portugal. Já o “Arre daixo”, muito usado para expressar surpresa ou indignação no Norte brasileiro, se aproxima do direto “Foda-se” no vocabulário lusitano.

O vídeo também apresenta outras comparações divertidas, como “Mas é bem capaz mesmo” (Acre) para “Fia-te na virgem” (Portugal), que significa “confia na Virgem Maria”, e “Meu maninha, aqui é legal demais” para “Mano, aqui é bué fixe”, que quer dizer “muito bom” em território português. Além disso, a frase acreana “Maninha, aquele fulano tá me perturbando” encontra sua versão portuguesa em “Mano, aquele gajo tá me dá cabo da cabeça”.

Com bom humor, a publicação destacou como a língua portuguesa, apesar de compartilhada pelos dois países, carrega particularidades culturais que podem surpreender e até confundir.

