Em visita ao Acre, Lula vai lançar edital da nova ponte sobre o Rio Juruá; veja detalhes

O município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, está em clima de expectativa para receber, nesta sexta-feira, 8 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda oficial no Acre com foco em importantes investimentos na infraestrutura da região.

Um dos principais anúncios será o lançamento do edital para a construção da tão esperada ponte sobre o Rio Juruá, que vai conectar Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. A obra promete transformar a mobilidade entre os dois municípios, eliminando a necessidade da atual travessia por balsa, um antigo gargalo logístico que há décadas afeta o cotidiano da população local.

Com a nova estrutura, o transporte de pessoas, mercadorias e serviços deve ganhar mais agilidade, segurança e eficiência. Além de beneficiar diretamente milhares de moradores, a ponte será essencial para fortalecer a integração do Vale do Juruá com o restante do estado e potencializar o escoamento da produção agrícola da região.

Durante a visita, Lula também deve anunciar novos investimentos nas rodovias BR-364 e BR-317, além de reafirmar o compromisso com o projeto da ferrovia bioceânica, iniciativa que visa conectar o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de uma rota ferroviária estratégica, ampliando as possibilidades de exportação e dinamizando a economia acreana.

O prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, afirmou que a presença do presidente no município é um marco histórico. “É um momento muito aguardado por todos nós. Vamos agradecer pessoalmente ao presidente Lula por olhar com atenção para nossa região e garantir investimentos tão importantes”, destacou.

A visita presidencial reforça a centralidade do Acre nos planos de desenvolvimento do governo federal, especialmente no que diz respeito à integração da Amazônia Legal e à melhoria da infraestrutura nos estados do Norte.