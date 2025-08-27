Energisa explica: você sabe os perigos de uma intervenção na rede elétrica?

Além de serem ilegais, as intervenções e ligações clandestinas de energia elétrica são extremamente perigosas. Quem realiza esse tipo de prática coloca em risco a própria vida e de toda a comunidade. Choques elétricos, incêndios e até acidentes fatais estão entre as consequências mais graves. A Energisa reforça ainda, que essas ações irregulares podem interromper o fornecimento de energia para milhares de pessoas, afetando diretamente hospitais, escolas e outros serviços essenciais. Vale lembrar que mexer na rede elétrica sem autorização é crime, previsto no Código Penal Brasileiro.

O perigo aumenta ainda mais quando o corpo humano entra em contato com uma fonte de energia, tornando-se um condutor. Como essas ligações são feitas sem qualquer supervisão técnica, com fiação mal instalada, sem aterramento adequado e cabos expostos, os riscos de acidentes se multiplicam. As reações ao choque elétrico podem variar: desde um simples formigamento até dificuldade para respirar, perda de controle motor, parada cardíaca, queimaduras severas e até a morte.

A Coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, reforça sobre quem tem autorização para acessos aos postes de energia elétrica.

“Somente colaboradores da Energisa, devidamente treinados, qualificados e equipados com os EPIs necessários (que são os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas, máscaras, óculos de proteção e calçados de segurança) podem subir em postes e realizar intervenções na rede elétrica. Com exceção para os trabalhadores de empresa de telefonia cadastrados na Energisa que podem subir nos postes, até certo limite. Respeitando as regras de segurança,” explica a coordenadora.

Ao precisar de serviços do padrão para dentro de casa, procure sempre por eletricistas especializados.

E se você suspeita de uma ligação clandestina, denuncie através dos nossos canais: Call Center: 0800 647 7196, Aplicativo Energisa On e nosso site: Energisa 120 Anos