Energisa lança nova campanha de prêmios para pagamentos de conta através do pix

Para incentivar o uso do Pix entre seus clientes, a Energisa iniciou no dia 11 a campanha Show de Prêmios, que vai distribuir mais de R$ 150 mil. Até 30 de abril de 2026, o cliente que pagar a fatura com Pix pode se cadastrar na promoção pelo site (pix.energisa.com.br) e uma vez por mês tem direito a girar uma roleta da sorte digital, concorrendo a 675 prêmios que vão de descontos de R$ 150 na conta de luz, a caixas de som portátil e vale-compras de R$ 250 nas Casas Bahia. Quem paga com Pix também participa de cinco sorteios de três anos de conta grátis e de um caminhão de prêmios no valor de R$ 30 mil, também em vale-compras das Casas Bahia.

“É uma forma de pagamento usada por todos. Sendo um meio mais seguro e conveniente, que evita filas e o uso de dinheiro físico, proporcionando segurança, comodidade e independência aos nossos clientes”, afirma o coordenador da Energisa Acre, Ezequiel Pinheiro.

A nova campanha Show de Prêmios Energisa se une a experiências semelhantes da companhia, como a “2 Anos de Conta Grátis e Pague com QR Code e Concorra a Prêmios”, que distribuiu R$ 945 mil entre prêmios e descontos na fatura.

“Fomos os pioneiros na oferta do Pix como forma de pagamento segura, fácil, rápida e prática. Com essa nova campanha queremos estimular o uso dessa ferramenta, reforçando que é seguro e está disponível 24 horas por dia, sete dias na semana. A Energisa reforça ainda, que é essencial conferir sempre os dados do destinatário para evitar erros e proteger os dados contra golpes virtuais”, explica Ezequiel.