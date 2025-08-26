Entenda como funciona o monitoramento por tornozeleira eletrônica no Brasil

Ela pesa em média de 120 a 200g, parece um celular, tem GPS, e a bateria dura cerca de 24 horas.
Acertou quem pensou na tornozeleira eletrônica.
Mais de 120 mil pessoas são monitoradas com ela no país. Desde 2010 a tornozeleira é uma alternativa à prisão em regime fechado no Brasil. No mês passado, as pesquisas sobre o funcionamento da tornozeleira tiveram um boom, com a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, use o equipamento.
Levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, feito a pedido a CBN, mostra que de 816 mil publicações, feitas entre 17 de julho e 14 de agosto, o assunto foi pautado com um número relevante de usuários da rede: 212 mil usuários únicos. Isso significa uma média de 3,8 posts por perfil. A análise foi realizada nas redes Facebook, Instagram e X.
No período analisado, a Nexus observou três picos de conversas, sendo o primeiro no dia seguinte a divulgação da determinação do STF, em 18 de julho, depois no dia 21 de julho, quando Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados e mostrou a tornozeleira eletrônica para a imprensa, e por fim em 4 de agosto, quando o Senador Marcos Do Val também passou a monitorado por uma tornozeleira.
Mas como ela é, e como funciona?
A diretora de Monitoramento de Pessoas Protegidas da Segurança Pública do DF, Andrea Boanova explica:
A cinta da tornozeleira é uma borracha bem reforçada. Elas são presas com um grampo, elas precisam de um alicate específico para o corte. Ela não tem facilidade de ser retirada, não. E dentro dessa cinta tem a fibra ótica, que alerta para qualquer tentativa de retirada. Quanto aos locais, quem vai determinar qual é o local que aquele monitorado pode ou não frequentar, pode ou não estar próximo, é o juiz. Quando o juiz determina que o local é inserido no sistema e a partir disso o sistema vai nos alertar toda vez que aquela pessoa se aproximar de locais sensíveis e proibidos.
Os estados têm salas de monitoramento, com várias TVs, e com rotatividade de agentes que ficam em alerta 24 horas por dia. No Distrito Federal, por exemplo, são 9 servidores que trabalham simultaneamente por turnos. Cada um trabalha com duas telas ao mesmo tempo, para monitorar 644 pessoas.
Além de monitoramento para afastar o risco de fuga de investigados ou de quem está em prisão domiciliar ou no regime semiaberto, a tornozeleira também é usada no caso de medidas protetivas. Para evitar que um suspeito de violência domésticas, por exemplo, chegue perto da vítima.
De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, de 2016 a 2024, o uso de tornozeleiras eletrônicas aumentou em 95%. Saindo de 6 mil para 122 mil monitorados pela justiça. Os atos de 8 de janeiro de 2023, quando prédios da Praça dos Três Poderes foram invadidos, contribuíram para o aumento. Na época, quase 1.400 tornozeleiras foram instaladas no Distrito Federal. O monitoramento, porém, fica a cargo dos estados onde os custodiados moram.
A bateria da tornozeleira dura 24 horas, e o recomendado é que o custodiado recarregue uma vez ao dia. Demora cerca de 3 horas para atingir a carga completa. O fio do carregador tem aproximadamente 3 metros. Só no tiktok há mais de 8 mil videos sobre tornozeleira. Dentre eles, de pessoas contando como é o dia a dia com o equipamento. Mel Marques é uma delas. A mulher que mostra detalhes da vida em prisão domiciliar tem 175 mil seguidores, e soma 3 milhões e setecentas mil curtidas no tiktok. Só um video falando da luz que acende quando a bateria está fraca, tem mais de 100 mil curtidas.
Deixa eu mostrar pra vocês. Quando tá sem bateria, ó, verde, dois vermelhos. Aí… Aí fica piscando um verde e um vermelho. Aí quando tiver carregada, ela fica piscando verde e verde
Quando a bateria dá sinal que está fraca, ela ainda dura 3 horas. Se o custodiado deixa descarregar totalmente, estará cometendo infração grave.
No Youtube, há tutoriais também sobre o funcionamento, como esse do canal ‘Val Celular’, que conta que tem até uma luz roxa que acende pra mostrar que a central está tentando contato.
Aí você tem que ligar lá pra alguma coisa que eles querem falar com você. Inclusive eu tenho um amigo meu que a luz ficou roxa o tempo todo. Ele ligou lá, aí eles falaram que era pra ele ir lá pra tirar, porque já tinha vencido o prazo, entendeu?
O responsável pelo canal ainda conta que jogar futebol, não é possível.
Pode banhar, pode molhar, entendeu? Ela é a prova de água. Agora detalhe, não pode jogar bola e não pode tentar ficar forçando aqui e tentar violar. E outra dica importante, toda vez que você colocar ela para carregar na sua casa, lá na central eles sabem que você já está colocando ela para carregar.
Em caso de rompimento ou tentativa, a central também é avisada e o monitorado pode até ser preso em regime fechado.