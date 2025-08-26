26/08/2025
Esposa de Bruno Silva anuncia separação e relata agressões e traições do jogador

Influenciadora disse que cuidou do jogador em meio à luta contra o câncer, mas não suportou novas decepções

A influenciadora Andressa Marinho usou as redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com o volante Bruno Silva, atualmente no Rio Branco-ES e ex-jogador do Remo. No desabafo, ela revelou episódios de agressões, incluindo durante a gestação de seu primeiro filho, além de diversas traições, mesmo após o atleta enfrentar uma grave luta contra o câncer.

Andressa relatou que foram oito anos de relacionamento marcados por dor e resistência. “Fui traída muitas vezes por esse homem lindo. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito. Há quatro anos vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia”, escreveu.

Esposa de Bruno Silva anuncia separação e relata agressões e traições do jogador/Foto: Reprodução

Ela também destacou que sempre buscou preservar a família, mesmo nos momentos mais difíceis. “Decidi recomeçar a vida com meus filhos, Deus, eu e eles. Fui fiel, dedicada e lutei para que meus filhos fossem criados pelo pai. Não o abandonei nem quando descobriu que teria que amputar parcialmente o órgão por causa do câncer. Eu fui mulher!”, afirmou.

O estopim para a separação, segundo Andressa, foi a descoberta de que o jogador teria ido a uma casa noturna em Campinas, acompanhado de colegas do clube. “Não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e, para ele, desejo força, vai precisar”, concluiu.

Influenciadora disse que cuidou do jogador em meio à luta contra o câncer, mas não suportou novas decepções/Foto: Reprodução

A luta contra o câncer

Antes da crise no casamento vir a público, Bruno Silva viveu um dos momentos mais delicados de sua vida. Em setembro de 2024, quando atuava pelo Remo na Série C, uma lesão na virilha revelou um carcinoma maligno. Ele passou por uma cirurgia complexa de mais de seis horas, que exigiu meses de recuperação.

Com o apoio da família e de especialistas, o volante conseguiu voltar aos gramados em apenas quatro meses. Sua estreia pelo Rio Branco-ES foi marcada por emoção e reconhecimento da superação diante de um diagnóstico tão grave.

