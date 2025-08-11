12 de agosto de 2025
Estudante de Direito tenta tomar arma de policial e é preso no interior do Acre; veja detalhes

Durante a abordagem, ele tentou retirar a arma do coldre de um dos policiais militares, o que elevou a gravidade da ocorrência

Na noite do último domingo (10), um jovem de 23 anos, identificado como R.S., que afirma ser estudante de Direito, foi preso no Bairro Colégio, em Cruzeiro do Sul, acusado de desobediência, desacato e perturbação do sossego. Durante a abordagem, ele tentou retirar a arma do coldre de um dos policiais militares, o que elevou a gravidade da ocorrência.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre/Foto: Reprodução

Por volta das 22h, a Polícia Militar recebeu denúncia de uma moradora sobre um grupo de rapazes utilizando uma caixa de som em frente à sua casa, perturbando o sossego. No local, os policiais confirmaram a situação e identificaram J.C., dono do equipamento, e R.S., que, desde a chegada da guarnição, adotou postura hostil. Ele afirmou que ninguém deixaria o local e passou a ofender a equipe, dizendo frases como: “você é somente um soldadozinho e eu sou estudante de Direito”, “aqui ninguém vai embora não” e “sou parente de político e isso aqui não vai dar nada não”.

Mesmo após amigos tentarem levá-lo para casa, R.S. retornou e intensificou as provocações. Quando o grupo começou a se dispersar, ele elevou o tom das ofensas, recebendo voz de prisão. Na tentativa de contê-lo, o jovem resistiu ativamente e, em um momento de luta, conseguiu abrir a trava do coldre do policial J.N., tentando sacar a arma. O armamento chegou a cair no chão, mas foi rapidamente recuperado.

Diante do risco, os militares utilizaram algemas para garantir a segurança de todos. Já na delegacia, R.S. continuou proferindo ofensas, incluindo comentários depreciativos como: “eu ando de Corolla e vocês andam de carro financiado”.

O caso foi registrado e segue para as medidas legais cabíveis.

