Estudante de RO recebe prêmio do MEC e é aprovado em mais de 10 universidades

Teylan Maciel, de 18 anos, utilizou técnica de ensino pouco comum e obteve excelente resultado no Enem

O estudante Teylan Maciel, de 18 anos, foi premiado pelo Ministério da Educação (MEC) por seu desempenho na redação do Enem 2024. Natural de Porto Velho, ele foi um dos 55 estudantes a se destacar no exame, garantindo vagas em mais de dez universidades de medicina pelo país.

Teylan Maciel recebendo prêmio do MEC — Foto: Reprodução redes sociais

Após uma tentativa frustrada em 2023, Teylan intensificou sua rotina de estudos. Ele aplicou a chamada Técnica de Feynman, que consiste em explicar um conteúdo complexo de forma simples, geralmente para sua mãe ou amigos, para fixar o aprendizado. Ele também optou por não seguir cronogramas rígidos, estudando “por demanda” e focando nos temas em que tinha mais dificuldade.

Com uma pontuação de 960 na redação e notas acima da média em outras áreas, o estudante foi aprovado em mais de dez faculdades, incluindo Unicamp, UFMG e Unir. Teylan optou por cursar medicina na Unicamp e dedicou sua conquista ao ensino público de Rondônia.

Prêmio MEC educação brasileira 2025 — Foto: Governo Federal

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

