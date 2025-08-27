Estudante descobre traição do namorado e vira amiga da amante para planejar vingança: ‘Foi surreal’

Já Mariana conheceu o mesmo rapaz por meio do trabalho que os dois faziam juntos. A princípio, ela diz que eles tinham uma relação estritamente profissional, mas que com o tempo foram se aproximando, por terem amigos em comum.”Depois de muito tempo de convivência, ele terminou o relacionamento. E a gente continuou ali naquela relação de amizade, e chegou um dia que a gente começou a se ver de uma forma diferente. Em abril desse ano a gente ficou pela primeira vez, nos beijamos pela primeira vez em um evento que estávamos, os dois a trabalho, e foi assim que começou”, relembrou a advogada.

Desde o primeiro contato amoroso, que segundo Mariana não eram um namoro, eles passaram a ter uma relação turbulenta.

“Ele é uma pessoa com um temperamento muito difícil de lidar. A maioria das coisas que a gente diz, ele leva muito para o lado pessoal, e ele sempre termina ofendido. E, com isso, ele me dava vários castigos de silêncio, ficava semanas sem falar comigo”, explicou Mariana, ressaltando que quando ele não tinha ‘outras opções’ voltava a procurá-la e a fazer promessas de amor.

Mesmo nesse turbilhão de emoções, ela se mantinha com ele na esperança de ter um relacionamento sério.