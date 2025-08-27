Estudante descobre traição do namorado e vira amiga da amante para planejar vingança: ‘Foi surreal’

Imagina estar apaixonada, ser pedida em namoro e poucos dias depois descobrir que o seu namorado tem uma ficante? Parece confuso, mas foi isso que aconteceu com a estudante Kamilla Rosa Araújo, de 22 anos, moradora de Palmas. Ao saber que a pessoa com quem se relacionava também tinha um compromisso com a advogada Mariana Loreto, de 36 anos, as duas planejaram uma vingança e viraram amigas.
Diferente do comportamento possivelmente esperado de uma pessoa ao descobrir uma traição, Kamilla não fez nenhum tipo de escândalo. Ela se juntou com a ‘amante’ do namorado, que não teve o nome revelado, para se vingar de uma forma mais suave.
A história foi compartilhada, de forma irônica, no TikTok pela Kamilla. O vídeo alcançou mais de 5,4 milhões de visualizações e 600 mil curtidas.
Kamilla conheceu o rapaz em 2019, pois ele trabalhava com o pai dela. Foi nesse ano que eles começaram a conversar e se encontrar, mas em junho de 2025, a frequência dos encontros aumentou. O status do relacionamento mudou para namoro em 20 de junho, quando ele fez o pedido até para o pai da estudante.
O que Kamilla não sabia, é que na tarde daquele mesmo domingo, ele estaria na casa da Mariana, a amante. Como nenhuma delas sabia da existência uma da outra, ele passou a noite com a namorada e, no dia seguinte, viajou para uma cidade do interior, onde ele mora.
“Durante a semana eu vi que não estava sentindo que realmente era um namoro aquilo. Eu estava meio desconfiada e estava pedindo uma confirmação para Deus. Se esse relacionamento era para mim”, relembrou.
Já Mariana conheceu o mesmo rapaz por meio do trabalho que os dois faziam juntos. A princípio, ela diz que eles tinham uma relação estritamente profissional, mas que com o tempo foram se aproximando, por terem amigos em comum.”Depois de muito tempo de convivência, ele terminou o relacionamento. E a gente continuou ali naquela relação de amizade, e chegou um dia que a gente começou a se ver de uma forma diferente. Em abril desse ano a gente ficou pela primeira vez, nos beijamos pela primeira vez em um evento que estávamos, os dois a trabalho, e foi assim que começou”, relembrou a advogada.
Desde o primeiro contato amoroso, que segundo Mariana não eram um namoro, eles passaram a ter uma relação turbulenta.
“Ele é uma pessoa com um temperamento muito difícil de lidar. A maioria das coisas que a gente diz, ele leva muito para o lado pessoal, e ele sempre termina ofendido. E, com isso, ele me dava vários castigos de silêncio, ficava semanas sem falar comigo”, explicou Mariana, ressaltando que quando ele não tinha ‘outras opções’ voltava a procurá-la e a fazer promessas de amor.
Mesmo nesse turbilhão de emoções, ela se mantinha com ele na esperança de ter um relacionamento sério.
“Ele jogou muito para a minha mente, muita manipulação. Na verdade, eu idealizei uma pessoa que não existia. Eu criei uma imagem dele, de uma pessoa que não existia, de uma pessoa que estava ali. Digamos que ele era tudo aquilo que estava procurando numa pessoa, mas eu idealizei isso, hoje em dia eu percebo isso. E era isso que me fazia ficar, porque eu falava: ‘nossa, eu idealizei tanto essa pessoa e ele é essa pessoa, e agora eu estou deixando as coisas escaparem, então eu preciso ficar, preciso tentar fazer dar certo'”, comentou Mariana.
De abril a junho, foram diversas idas e vindas entre Mariana e o rapaz. Mas tudo mudou assim que a advogada soube que, na realidade, ela era a ‘outra’ e Kamilla, a namorada oficial.
Farsa descoberta
A traição foi descoberta no final de semana seguinte ao pedido de namoro a Kamilla. O rapaz voltou à capital para ver a estudante e trabalhar. No sábado, Kamilla e o rapaz tiveram uma discussão, mas ela não levou em consideração o estranhamento entre eles.
Depois de trabalhar, eles foram juntos a um show por volta das 2h, que depois Kamila descobriu que ele a levou porque não recebeu resposta da ‘amante’.
Nesse show, ele entregou o celular desbloqueado para Kamilla comprar uma bebida. A ideia era ela usar apenas o cartão virtual, mas a desconfiança falou mais alto. Com o aparelho em mãos, Kamilla achou melhor conferir as mensagens que o namorado enviava.
“A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Whatsapp dele e estava a minha conversa e a conversa da Mariana fixadas. E eu vi essas quatro mensagens que ele tinha mandado para a Mariana perguntando onde ela estava. Só que eu vi que ele tinha apagado. Daí fui puxar mais conversas e vi que não era só um flertezinho, ele tinha um rolo com ela. Fui nas mídias dele, vi que ele tinha fotos juntos”, contou a estudante.
Nesse momento, ela gravou na mente o nome da ‘amante’ e resolveu, friamente, não tomar nenhuma atitude naquele bar. Voltou para junto do namorado, querendo que ele ‘terminasse logo o trabalho para que pudesse ir embora’.
Contato pelas redes sociais
Ainda na festa, Kamilla procurou as redes sociais de Mariana, a adicionou e não perdeu tempo para mandar mensagem, querendo resolver logo a situação que estava a intrigando.
Mariana respondeu o primeiro contato de Kamilla, mas não aguentou esperar o outro dia para que conversassem sobre o homem com quem as duas tinham um relacionamento. Foi no banheiro da ‘balada’ que Kamilla contou sobre o histórico do relacionamento, e que o rapaz havia a pedido em namoro uma semana antes.
Nessa conversa, Mariana também falou que no mesmo dia do pedido do namoro com a ‘oficial’, ela também teria se encontrado com o rapaz. E, para a advogada, ele contou que iria viajar, quando na verdade organizou o pedido de namoro com Kamilla. Três dias depois, mesmo com compromisso firmado com a estudante, ele falou para a advogada que ela era a mulher com que ele ‘queria ter uma família’.
“A princípio eu senti raiva, não dela, muita raiva dele. Eu queria ir lá onde eles estavam para fazer barraco, porque até então ele me disse que estava viajando. Eu não sabia que ele estava em Palmas, e aí eu queria ir lá fazer um escândalo onde ele estava. Mas ela [Kamilla] falou: ‘Para! Não vamos fazer isso’, que ela estava de carona com ele e para resolver isso amanhã”, explicou Mariana.
Namorado desmascarado
Com as ‘cartas na mesa’, ela precisavam pensar em uma forma para que desmascarar o rapaz que fez juras de amor às duas mulheres.
“Primeiro a gente teve a ideia de encontrar com ele em algum lugar na rua e tudo mais. Depois a gente teve a ideia de eu ir para o apartamento dela”, afirmou Mariana.
“Eu disse: ‘Tenho um plano melhor, eu vou dormir com ele, como se nada tivesse acontecido, e amanhã de manhã a gente acorda ele juntas’. E ela topou comigo”, completou Kamilla.
Na manhã seguinte, 27 de julho, Kamilla mandou o endereço dela para Mariana, que depois de passar a noite em claro, correu para executar a ‘vingança’ contra o ‘traidor’.
Já na casa de Kamilla, Mariana pediu para acordar o namorado, que ficaria assustado ao ver a ‘amante’ na casa da namorada.
“Mariana deitou do lado dele, abraçou ele por trás e falou ‘bom dia, lindo’. Ele, achando que era eu, pegou o braço dela e acolheu. Ela perguntou se ele não iria olhar quem estava lá. No que ele olhou para trás, viu a Mariana e se tremeu, assustou. Olhou para frente e eu estava na porta”, contou Kamilla sobre a hora da revelação que se tornou um deboche para as duas.
“Ele parou, olhou para a cara da Kamilla e disse ‘eu não gostei disso’. A gente começou a rir da situação e eu falei ‘e você acha que eu gostei?”, completou Mariana.
Elas esperaram uma reação mais brusca por parte do rapaz. Mas ele só pegou as coisas dele e saiu da casa de Kamilla.
Início de uma amizade
Depois de compartilharem, sem saber, um namorado, Kamilla e Mariana ficaram amigas. Para esquecerem o relacionamento frustrante, no mesmo dia em que o namorado foi desmascarado, elas saíram para almoçar, beber e comemorar, de certa forma, o ‘livramento’.
“Costumo dizer que a gente foi tipo encontro de almas, em nenhum minuto, nem no momento que ela me ligou, em nenhum momento teve climão entre a gente, sabe? Foi uma coisa assim, a nossa conexão foi quase que instantânea, foi surreal”, afirmou Mariana.
“No dia do meu aniversário, a Mariana comemorou comigo e até então a gente nunca se largou, e a gente se uniu. A gente, em momento nenhum, julgamos uma à outra. Ela me ajudou a desmascarar ele, porque ele estava enganando ela também, de que queria namorar ela, de que queria ter uma família com ela. A Mariana é um amor de pessoa. E por mim essa amizade continua até o fim”, disse Kamilla.
