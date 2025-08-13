A Câmara Municipal de Rio Branco recebeu, na manhã desta quarta-feira (13), a influenciadora digital e ex-funcionária da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Marília Rodrigues, para relatar supostos casos de assédio moral que teria sofrido em 2024, quando atuava no setor de comunicação do órgão. As denúncias são direcionadas ao superintendente da autarquia, Clendes Vilas Boas.

Durante a reunião, Marília afirmou que passou a ser alvo de perseguições assim que o atual gestor assumiu o cargo. Segundo ela, as atitudes incluíram tentativas de demissão, redução salarial, retirada de recursos de trabalho e imposição de tarefas fora do horário de expediente.

“Assim que ele assumiu, começou a perseguição, não só comigo, mas com vários servidores, inclusive terceirizados. Ele tentou me demitir várias vezes, mas não conseguiu. Então, diminuiu meu salário, tirou minha mesa e meu computador. Cheguei a ter crise de ansiedade e, no fim, pedi demissão porque não suportava mais”, relatou a ex-servidora, que chegou a gravar um vídeo em suas redes sociais sobre o caso.

A presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, vereadora Elzinha Mendonça, manifestou apoio à denunciante e afirmou que o Legislativo encaminhará um documento ao Ministério Público para apuração.

“Repudiamos toda forma de assédio e má conduta. A Câmara não vai se calar. Vamos encaminhar o caso para investigação e garantir que a verdade venha à tona”, disse.

O presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, destacou a gravidade das alegações, mas reforçou a importância de evitar julgamentos prévios.

“São relatos sérios e devem ser apurados. Defendo que a denúncia siga para investigação e que só após o devido processo haja um posicionamento definitivo. Já vi casos em que a acusação não se confirmou, mas a imagem da pessoa ficou manchada para sempre”, declarou.

A denúncia agora será formalizada e deve seguir para análise do Ministério Público, que decidirá sobre a abertura de investigação.