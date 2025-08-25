Fachada de agência do Banco do Brasil é vandalizada durante madrugada em Rio Branco

25/08/2025
A fachada de uma agência do Banco do Brasil amanheceu deteriorada nesta segunda-feira (25) em Rio Branco. O caso, ocorrido na madrugada, chamou a atenção de pedestres e moradores da região, levantando a suspeita de um possível crime.

As imagens são do perfil Enjoy Club/Foto: Enjoy Club

A agência, localizada em uma rua atrás do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CERB), teve parte de sua estrutura danificada, mas a causa ainda é desconhecida. As autoridades policiais não confirmaram se a destruição é resultado de uma tentativa de assalto ou de vandalismo.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos envolvidos ou se houve feridos.

O banco não emitiu um comunicado oficial sobre o incidente e não há confirmação se a agência funcionará normalmente hoje. A investigação do caso segue em andamento para determinar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis.

