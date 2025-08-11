Família e escola se unem para ajudar criança de 7 anos em tratamento urgente fora do Acre

Aos 7 anos, Arthur Gabriel de Oliveira de Assis enfrenta uma luta pela vida que mobiliza sua família, a escola onde estuda e a comunidade local. Diagnosticado com estenose subglótica — uma condição que provoca o estreitamento das vias aéreas e dificulta a respiração — o garoto depende de um tratamento cirúrgico urgente, que não está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

Para buscar o atendimento necessário, Arthur tem viagem marcada para Manaus (AM) nesta terça-feira (12), por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que cobre apenas as passagens. Na capital amazonense, ele passará por avaliação com um pneumologista pediátrico, especialista que não atende pelo SUS na capital acreana.

A mãe, Maria Adriana Oliveira Silva, relata as dificuldades que enfrentam. “Arthur é inteligente e cheio de energia, mas convive com crises respiratórias e internações frequentes. O custo da consulta particular é alto e não tenho condições de arcar com isso. As medicações dele chegam a quase R$ 2 mil por mês e não posso interromper o tratamento, porque ele já teve várias paradas cardíacas. Minha maior preocupação é garantir que nada falte para ele”, contou.

Para ajudar a custear consultas, exames, remédios e despesas durante a estadia em Manaus, a família está organizando uma Rifa Solidária, aberta à comunidade e amigos. Os interessados podem adquirir seus números por meio de pagamento via PIX.

Adriana desabafa: “O tratamento do Arthur é complexo e prolongado. Não é fácil, mas eu luto todos os dias por ele. Desde que nasceu, com apenas cinco dias de vida, ele já enfrenta essa batalha. Agora, preciso de apoio para garantir a cirurgia e melhorar a qualidade de vida do meu filho”.

A família reforça que qualquer contribuição é fundamental para assegurar o tratamento adequado fora do Estado. Para ajudar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: +55 68 9600-8952 ou pelo endereço eletrônico da Rifa do Arthur Gabriel — Rifa Personalizada.