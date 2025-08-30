Família flagra idoso com amante em casa e confusão termina com ação da Polícia

Esposa e filhas flagraram o homem com outra mulher em casa

O que era para ser um fim de semana comum de descanso em família acabou se transformando em um episódio polêmico. Uma mulher e suas filhas retornaram mais cedo de uma viagem e flagraram o marido, que havia preferido não acompanhar a família, dentro de casa com outra mulher. Ao perceber que o homem se recusava a abrir a porta, esposa e filhas iniciaram uma discussão, gritaram e ameaçaram invadir o imóvel, atraindo a atenção de vizinhos.

Família flagra idoso com amante em casa e confusão termina com ação da Polícia. Foto: Reprodução

Diante da confusão, a polícia foi acionada para conter os ânimos e evitar agressões. Somente com a chegada dos policiais, o homem e a suposta amante decidiram deixar o quarto.

O caso gerou tumulto e foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais, acabando repercutindo em diferentes regiões do país. Internautas afirmam que o episódio teria ocorrido no Pará, mas a localização exata não foi confirmada.

Veja o vídeo:

