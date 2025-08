Fartura de mandi: vídeo mostra pescadores capturando grande quantidade de peixes no Rio Juruá

Uma gravação feita nas proximidades do Rio Juruá tem repercutido nas redes sociais ao exibir uma cena surpreendente envolvendo pescadores locais. O vídeo mostra dezenas de mandins presos em uma mesma rede, em uma das maiores capturas já vistas recentemente na região.

As imagens mostram a dificuldade em retirar os peixes e a comemoração das pessoas com a conquista. A confirmação oficial do local não foi divulgada, mas é destacado que ocorreu em algum trecho do afluente no interior do Acre.

O mandi ou mandim, como também é conhecido, é um peixe muito popular entre comunidades ribeirinhas, tanto pelo valor nutricional quanto pelo potencial econômico. A espécie é bastante encontrada em águas turvas e movimentadas, como as do Juruá, e costuma aparecer em maior número em épocas específicas do ano, quando as condições do rio favorecem a pesca.

Veja o vídeo: