Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI

O apresentador Faustão recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (13) e agora segue em recuperação em um quarto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com um novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18), o quadro clínico do apresentador de 75 anos apresenta uma melhora progressiva nas funções dos órgãos transplantados.

Faustão está internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana aguda. No início de agosto, ele passou por um transplante de fígado, seguido por um retransplante renal, que já estava planejado há cerca de um ano. Atualmente, ele passa por um processo de reabilitação física e nutricional.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.