“Feminicídio zero”: Mailza destaca meta durante abertura do Agosto Lilás na Expoacre

Durante abertura oficial da campanha Agosto Lilás, no estande da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), nesta sexta-feira, 1º, na Expoacre, a vice-governadora Mailza Assis disse que a meta é zerar o feminícidio no Acre. A abertura marcou o início das ações do governo em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha, com o acender das luzes lilases como forma de chamar atenção para o enfrentamento à violência contra a mulher.

“Obrigada por essa campanha tão necessária. Despertar a nossa população para dizer não à violência contra a mulher é urgente. Essa luta acontece nos lares, nas zonas rurais e urbanas. Ela não escolhe lugar. E nossa meta é feminicídio zero”, declarou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

A vice-governadora convocou homens e mulheres a se unirem pelo fim da violência contra as mulheres e destacou que não se trata apenas de ações pontuais, mas de uma política pública contínua e integrada.

“Essa luta não pode parar, todos nós precisamos fazer parte dela, especialmente os homens, que não fechem os olhos. Nosso governo tem investido, tem colocado estruturas e pessoas nesse combate. A Secretaria da Mulher, a Assistência Social e todas as pastas estão unidas por esse objetivo. Estamos todos empenhados e queremos fortalecer cada vez mais essa política em defesa da mulher, porque assim, nós estamos valorizando nossa população e garantindo os nossos direitos,” disse.

Quando senadora, Mailza destinou R$ 1,6 milhão em emendas parlamentares para viabilizar a construção da Casa da Mulher Brasileira de Cruzeiro do Sul, a primeira da Região Norte. O espaço foi inaugurado em janeiro deste ano, com a presença da então ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Um segundo centro já foi entregue em maio, em Epitaciolândia, ampliando o atendimento humanizado no Alto Acre. Segundo estimativa da Semulher, mais de nove mil mulheres serão alcançadas com os serviços ofertados.

“Infelizmente o feminicídio ainda é uma realidade. Mas o governo do Acre tem atuado com firmeza para mudar esse cenário. Temos delegacias da mulher 24 horas, centros de acolhimento, e uma rede de proteção que se fortalece a cada dia”, reforçou Mailza.

Durante a abertura da campanha, a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, destacou os avanços alcançados no estado e alertou que, apesar da redução de casos, a luta ainda é constante. “O número ainda é alto, e cada mulher vítima de violência representa um alerta de que precisamos ir além”.

Além da campanha visual e informativa durante toda a Expoacre, a ação também integra ações já iniciadas na abertura do rodeio da feira, quando a Semulher lançou oficialmente a campanha “Feminicídio Zero”. A proposta é alcançar o maior número de pessoas com mensagens educativas, incentivo à denúncia e informações sobre os canais de acolhimento.

Dados recentes apontam redução de 50% nos casos de violência contra a mulher em Rio Branco e queda de 37,5% em todo o estado, reflexo do trabalho integrado entre a Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar e Semulher.

Estiveram presentes no lançamento da campanha a delegada da Polícia Civil Juliana de Angelis, a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, representantes do Ministério Público e movimentos de defesa dos direitos das mulheres.