Festival de Praia 2025 agita Manoel Urbano a partir desta sexta-feira; veja programação

A pomposa praia do Rio Purus, em Manoel Urbano, recebe, a partir desta sexta-feira (29), o tradicional Festival de Praia – edição 2025. A programação promete atrair milhares de pessoas durante todo o fim de semana (29, 30 e 31).

Nesta sexta, as atividades têm início logo pela manhã, às 9h, com a apresentação de DJs no palco principal. Ao meio-dia, sobe ao palco o cantor Márcio Júnior, seguido por Sávio Lima, às 14h. Em seguida, será a vez do cantor Keuller, e o encerramento do primeiro dia está previsto para às 17h.

De acordo com a comissão organizadora, os preparativos foram concluídos nesta quinta-feira (28), incluindo a instalação de um tobogã, novidade que promete divertir o público nesta edição.

No sábado (30), a programação começa ainda mais cedo, às 8h30, com uma sequência de atrações musicais e atividades esportivas e recreativas. O festival segue até o domingo (31), consolidando-se como um dos maiores eventos culturais e de lazer da região.

A expectativa é de que a festa reúna centenas e até milhares de participantes, movimentando não apenas a praia do Rio Purus, mas também a economia local, com o aquecimento do comércio e do setor de serviços.