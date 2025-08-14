14/08/2025
Festival do Açaí de Feijó: candidatas a Garota Açaí se apresentam no café da manhã de abertura

As participantes, Jeiele Silva, Sayane Gomes, Paula Silva, Eduarda Sousa e Ludimila Lima, encantaram os presentes com suas performances e carisma

Nesta quinta-feira (14), o Festival do Açaí de Feijó teve um início vibrante com a apresentação das cinco candidatas ao título de Garota Açaí 2025 durante o café da manhã que marcou a abertura oficial do evento.

Candidatas a Garota do Açaí/Foto: ContilNet

As participantes, Jeiele Silva, Sayane Gomes, Paula Silva, Eduarda Sousa e Ludimila Lima, encantaram os presentes com suas performances e carisma.

VOTE NA SUA FAVORITA: Conheça as candidatas a Garota Açaí 2025 e vote na sua favorita agora!

O evento, que celebra a cultura e a gastronomia local, promete momentos emocionantes ao longo de sua programação. Na sexta-feira, o público terá a chance de conhecer melhor as candidatas e acompanhar suas apresentações iniciais. O grande destaque será no sábado, quando ocorrerá o concurso oficial, onde as participantes desfilarão em traje de banho e traje de gala. O evento culminará com o tradicional rito de entrega da faixa, onde a atual Garota Açaí passará a coroa para a nova vencedora.

Elder Braga, organizador do concurso, comentou sobre a importância do evento: “O Festival do Açaí é uma celebração não apenas do nosso fruto, mas também da beleza e talento das mulheres de nossa região. Estamos ansiosos para ver quem irá representar a nossa cultura como Garota Açaí 2025”.

