Festival do Açaí deve injetar até R$ 15 milhões na economia de Feijó, estima prefeito

Este ano, a programação conta com shows nacionais de Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho, além de exposição de agricultura familiar, artesanato, polo industrial e outras atrações

O tradicional Festival do Açaí, que será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto em Feijó, promete movimentar fortemente a economia local. A expectativa, segundo o prefeito Railson Ferreira, é de que o evento injete entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões no município.

SAIBA MAIS: Festival do Açaí terá quatro atrações nacionais; rede hoteleira tem 100% de ocupação

Railson Ferreira é prefeito de Feijó/Foto: ContilNet

“Estamos trabalhando com algo em torno de R$ 12 a R$ 15 milhões que devem ser injetados na economia”, afirmou o gestor, destacando que o impacto positivo será sentido por diversos setores, como comércio, serviços, hotelaria e transporte.

De acordo com Railson, a rede hoteleira já está com 100% de ocupação e moradores têm aproveitado a alta demanda para alugar casas e apartamentos a turistas. A Prefeitura, em parceria com o Sebrae, disponibilizou uma servidora na Sala do Empreendedor para intermediar esse contato entre visitantes e proprietários de imóveis.

Festival do Açaí terá quatro atrações nacionais/Foto: Reprodução

O prefeito reforça que o objetivo da gestão é transformar o Festival do Açaí em uma grande feira de negócios, indo além da programação musical. “Quanto melhor a atração, mais pessoas vêm para o festival. Com mais visitantes, mais dinheiro circula na cidade. Você gasta um valor, mas ele retorna multiplicado em investimento para o município”, afirmou.

Este ano, a programação conta com shows nacionais de Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho, além de exposição de agricultura familiar, artesanato, polo industrial e outras atrações.

