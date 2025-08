Festival Internacional Verdade e Poder reúne multidão em dois dias de fé e música em Cruzeiro do Sul

Realizado na última sexta (1) e sábado (2), o Festival Internacional Verdade e Poder transformou a Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, em um grande palco de fé, música e adoração.

Durante as duas noites, o evento reuniu centenas de pessoas em um clima de comunhão entre diferentes denominações evangélicas. A programação contou com momentos de oração, ministrações e apresentações musicais, incluindo a participação da cantora Calli Wrenn, do Ministério Fé Brasil.

O festival foi uma iniciativa da equipe norte-americana liderada pelo evangelista Adam Smith e aconteceu sem o uso de recursos públicos. A realização contou com o apoio das igrejas evangélicas ligadas à Ordem de Pastores de Cruzeiro do Sul, fortalecendo a união entre as congregações locais.

Com forte presença do público, o evento se consolidou como um marco no calendário religioso da região, promovendo não apenas entretenimento, mas também uma profunda vivência espiritual.

Veja mais fotos: