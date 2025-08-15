15/08/2025
Fim de semana pode ter umidade abaixo de 20% e temperaturas acima de 37°C no Acre, alerta Friale

Friale adianta que a partir de segunda-feira (18), as noites voltarão a ser quentes em todo o Acre

O final de semana pode registrar os dias mais secos de 2025 até agora no Acre. O alerta foi feito pelo pesquisador Davi Friale, em publicação no site O Tempo Aqui, chamando a atenção para a baixa umidade relativa do ar e os riscos à saúde.

Segundo Friale, entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), municípios do leste e do sul do estado, como Rio Branco, Brasileia, Acrelândia e Sena Madureira, podem registrar índices inferiores a 20% de umidade.

Além da baixa umidade, o pesquisador alerta para a intensa radiação solar, que pode elevar as temperaturas máximas/ Foto: Ilustrativa

“Configura estado de alerta para a saúde humana, porém, é certo que ficará abaixo de 25%, o que caracteriza o estado de atenção”, informou. Até agora, a menor marca do ano foi 20%, registrada na capital no dia 24 de julho.

No Vale do Juruá, cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá também devem enfrentar clima seco, mas em menor intensidade, com índices variando entre 25% e 35%.

Além da baixa umidade, o pesquisador alerta para a intensa radiação solar, que pode elevar as temperaturas máximas a 37°C ou mais. Apesar do calor, a sensação térmica deve ser um pouco menor, em torno de 34°C, devido ao ar seco. “Havendo ventilação, a sensação térmica é inferior à temperatura real, quando a umidade do ar está baixa, e superior, quando está alta”, explicou.

As madrugadas devem começar frias para o padrão acreano, com temperaturas entre 16°C e 19°C no leste e no sul, e de 19°C a 22°C no centro e oeste do estado. Porém, Friale adianta que a partir de segunda-feira (18), as noites voltarão a ser quentes em todo o Acre.

