Fim de semana será de calor intenso no Acre, com possibilidade de chuvas e temporais

O último fim de semana de agosto promete temperaturas elevadas em todo o Acre, segundo previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale em seu site “O Tempo Aqui”. A incursão recente de uma massa de ar polar deu lugar a uma intensa massa de ar seco, que elevará o calor no estado, com máximas previstas entre 35ºC e 38ºC, podendo bater recordes do ano.

Até o momento, a maior temperatura registrada em 2025 no Acre foi de 37,4ºC, em Epitaciolândia, no dia 21 de agosto. Em Rio Branco, o recorde anual até agora é de 36,7ºC, registrado em 22 de agosto. Com o calor intenso, as noites também ficarão mais quentes, com mínimas entre 20 e 23ºC nas regiões leste e sul do estado, e entre 21 e 24ºC no centro e no vale do Juruá.

Apesar do calor, há boas notícias para quem espera chuva. A partir deste domingo, a precipitação se tornará diária, embora ainda de forma pontual e passageira. Os primeiros dias de setembro devem registrar chuvas um pouco mais volumosas, devido à entrada de umidade vinda do oceano Atlântico. A previsão inclui possibilidade de temporais em alguns municípios, inclusive em Rio Branco.

Os ventos permanecerão fracos a calmos, soprando predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste, podendo apresentar rajadas moderadas.