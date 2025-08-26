25/08/2025
Flamengo goleia Vitória por 8 a 0 e amplia vantagem na liderança; veja vídeo

Time rubro-negro domina o rival no Maracanã e iguala maior goleada da história do Brasileiro

O Flamengo fez uma partida histórica nesta segunda-feira (25) no Maracanã, vencendo o Vitória por 8 a 0 e aumentando a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Com ritmo intenso desde os primeiros minutos, o time abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e manteve o controle total na segunda etapa.

Samuel Lino marcou seus primeiros gols pelo Flamengo, Pedro brilhou com um hat-trick e Arrascaeta também marcou um gol de destaque. A equipe se destacou pela troca rápida de passes, movimentação constante e finalizações precisas, mantendo a pressão sobre o adversário durante toda a partida.

Pedro comemora um dos gols sobre o Vitória no Maracanã, em partida histórica do Brasileiro/Foto: Reprodução

O Vitória teve dificuldades para organizar o jogo, permitindo que o Flamengo construísse diversas oportunidades de gol e chegasse a um resultado histórico, igualando a maior goleada já registrada no Campeonato Brasileiro.

Veja o vídeo:

