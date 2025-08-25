Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo

A Forbes cravou o nome do artista da música mais rico do mundo! A coroa pertence a Jay-Z, nome artístico do americano Shawn Carter, de 55 anos. De acordo com o site LiveMint, a revista Forbes levantou que a fortuna do rapper, compositor, produtor e empresário é de cerca de US$ 2,5 bilhões. No ano passado, o título pertenceu à cantora Taylor Swift, com patrimônio avaliado em US$ 1,6 bilhão.

Embora o artista não lance álbuns todos os anos e nem faça turnês mundiais como grandes popstars, seu dinheiro também vem de outras fontes. O marido de Beyoncé é dono da Roc Nation, gravadora de música e de entretenimento de sucesso. Fora isso, o americano possui uma marca de bebidas de luxo e investe em imóveis e em tecnologia.

Segundo a Forbes, em 2019, Jay-Z se tornou o primeiro bilionário do hip-hop. Agora, com a expansão de seus negócios, ele mais que dobrou a fortuna. O rapper possui, inclusive, ações na Uber, que opera em vários países.

Casado com Beyoncé desde 2008, com quem tem três filhos, o americano divide com a esposa o recorde de maior número de indicações ao Grammy: 88. O primeiro álbum de Jay-Z, “Reasonable Doubt“, foi lançado em 1996, enquanto o solo mais recente, “4:44”, é de 2017.